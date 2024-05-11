Мужчина погиб при атаке квадрокоптера ВСУ на российский регион Гладков: при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера, в результате погиб мужчина.

Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее губернатор рассказал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Богун-Городок Борисовского района. По его словам, в результате обстрела от попадания осколков снаряда был поврежден фасад фельдшерско-акушерского пункта. Гладков указал, что при атаке со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, глава Белгородской области сообщил об ударе украинских войск по селу Гора-Подол Грайворонского городского округа. В результате там была повреждена линия электропередачи. По данным Гладкова, без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.