В Белгородской области часть сел осталась без света после удара ВСУ Гладков: жители сел Гора-Подол и Козинка остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линия электроснабжения была повреждена в Белгородской области после удара Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, света лишились жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.

Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что российская противовоздушная оборона перехватила два украинских БПЛА в поселке Тим. При падении один украинский дрон повредил остекление жилых домов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого электроснабжение в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики было частично нарушено после обстрела со стороны ВСУ. Во время атаки повреждение получили линии электропередачи, предупреждал глава города Иван Приходько.

Кроме того, в пресс-службе оборонного ведомства России указали, что ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Московской областями. Атаки со стороны ВСУ были предприняты в ночное время, уточнили в Минобороны.