ПВО перехватила два беспилотника ВСУ над российским регионом Старовойт: ПВО перехватила два украинских дрона в поселке Тим Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская противовоздушная оборона перехватила два украинских БПЛА в поселке Тим, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, при падении один дрон повредил остекление жилых домов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, — отметил глава области.

Накануне Старовойт уже передавал, что средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Курской областью. Инцидент произошел в Медвенском районе. Как подчеркнул губернатор, дрон был самолетного типа.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание, что на предприятии в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперативными службами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, в пресс-службе оборонного ведомства предупреждали, что ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Московской областями. Атаки со стороны ВСУ были предприняты в ночное время, уточнили в оборонном ведомстве.