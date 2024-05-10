В российском регионе после падения БПЛА загорелось предприятие Шапша: в Калужской области ликвидировали пожар на предприятии после падения БПЛА

Фото: МО Украины

На территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области ночью произошел пожар в результате падения беспилотника, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, возгорание было ликвидировано оперслужбами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия, — говорится в сообщении.

Украинский беспилотник 6 мая атаковал автомобили с сотрудниками предприятий Белгородской области. В результате погибли семь человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, его экстренно госпитализировали.

До этого российские средства ПВО ликвидировали украинский дрон над Курской областью. Беспилотник самолетного типа был уничтожен 6 мая около 09:00 мск, уточнили в Минобороны России. Кроме того, четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке дрона ВСУ в ДНР. Это произошло, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела украинскими военными Горловки.