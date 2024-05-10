ВСУ устроили ночной налет дронов на три российских региона МО: пять дронов ВСУ уничтожены над Белгородской, Брянской и Московской областями

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и Московской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки со стороны ВСУ были предприняты в ночное время, уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперативными службами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны над Трубчевским районом. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. По его словам, разрушений и пострадавших, предварительно, нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.