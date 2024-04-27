Поселок в ДНР частично обесточило после обстрела ВСУ Глава Горловки Приходько: Гольмовский частично обесточило после удара ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроснабжение в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики частично нарушено после обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, во время атаки повреждение получили линии электропередачи.

Обстрелом украинских нацистов повреждены линии электропередачи в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Поселок частично обесточен, — написал Приходько.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области сообщила, что сразу несколько сел в Грайворонском округе попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Ведомство призвало местных жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. По данным министерства, удары пришлись по населенным пунктам Глотово, Гора-Подол и Козинки. Спустя несколько минут после этого сообщения появились сведения об ударе по Смородино в том же округе.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал фотографии многоэтажки, которая попала под обстрел ВСУ в Токмаке. По его словам, при атаке пострадали четыре человека. На представленных кадрах можно увидеть последствия обстрела. Полностью разрушены четыре квартиры. Пострадавшие находятся в медучреждении с различными ранениями.