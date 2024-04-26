Появились фото попавшей под обстрел ВСУ жилой многоэтажки в Токмаке

Фото: МО Украины

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале фотографии многоэтажки, которая попала под обстрел ВСУ в Токмаке. По его словам, при атаке пострадали четыре человека.

На представленных кадрах можно увидеть последствия обстрела. Полностью разрушены четыре квартиры. Пострадавшие находятся в медучреждении с различными ранениями.

Балицкий сообщил, что под завалами может находиться еще один человек. На месте продолжают работать спасатели. Подразделения укомплектованы и обеспечены необходимым оборудованием и спецтехникой. Им оказывают помощь бригады спасателей из Пензенской области.

По данным оперативных служб, украинские военные использовали управляемые авиационные бомбы иностранного производства при обстреле Токмака. Согласно представленной информации, два снаряда были поражены российской системой противовоздушной обороны, один — попал по пятиэтажке на улице Кузнечной, 34. При этом сообщалось о двух пострадавших — оба в тяжелом состоянии, им оказывается помощь.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнял, что на месте инцидента в Токмаке работают порядка 40 человек.