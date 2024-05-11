ВСУ повредили фельдшерско-акушерский пункт при обстреле В селе Богун-Городок Белгородской области при обстреле ВСУ посечен фасад ФАПа

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Богун-Городок Борисовского района Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела от попадания осколков снаряда был поврежден фасад фельдшерско-акушерского пункта.

Под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок Борисовского района. Осколками снаряда посечен фасад ФАПа, — написал губернатор.

Гладков добавил, что при атаке со стороны ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте обстрела работают оперативные службы региона.

Ранее глава Белгородской области сообщил об ударе украинских войск по селу Гора-Подол Грайворонского городского округа. В результате там была повреждена линия электропередачи. По словам Гладкова, без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.