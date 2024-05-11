В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали местные жители Гладков: восемь человек получили ранения при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: МО Украины

Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими военными Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей, — говорится в сообщении.

Три человека, среди которых две женщины и один мужчина, пострадали в поселке Новосадовый. С осколочными ранениями их доставили в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Еще двое мирных жителей получили травмы в поселке Дубовое. Трем гражданам была оказана медпомощь на месте, от госпитализации они отказались, констатировал глава региона.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов подчеркнул, что утром 9 мая Вооруженные силы Украины атаковали спальный район города. В результате обстрелов пострадали восемь человек, пять из них были госпитализированы. Все оперативные службы работали на месте происшествия. Разрушения зафиксировали в 19 многоквартирных домах и одном частном, были прямые попадания.