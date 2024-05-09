Появились кадры последствий обстрела спального района Белгорода

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Утром 9 мая Вооруженные силы Украины атаковали спальный район Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрелов пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Этим утром под огнем ВСУ в очередной раз оказался спальный район Белгорода. Восемь человек пострадали, трое из них от госпитализации отказались. Остальным врачи оказывают помощь в больнице, — сообщил Демидов.

Глава города уточнил, что пострадало 19 многоквартирных домов и один частный, есть прямые попадания. Полностью сгорели девять автомобилей. Демидов добавил, что в настоящий момент составляют первичные акты, после чего к работе приступят строители.

Ранее сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены в Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. По данным губернатора региона Александра Богомаза, это произошло в Клинцовском районе.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей информировал, что Белгород попал под обстрел ВСУ. Канал со слов очевидцев писал, что в двух районах города виден пожар, горят автомобили.