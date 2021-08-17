Почти четверть крымчан получила первый компонент вакцины от коронавируса

Почти четверть жителей Крыма привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на данные республиканского министерства здравоохранения.

По информации главы ведомства Александра Остапенко, первый компонент прививки получили 454 037 человек, второй — 397 438 человек.

Всего в Крым было поставлено более 500 тысяч доз вакцины, остаток на сегодня составляет 53 205 доз. Ожидается, что сегодня, 18 августа, на полуостров прибудет более 1,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

Население республики составляет порядка 1,96 млн человек. За последние сутки в Крыму было выявлено 378 заражённых коронавирусом, погибли 16 заболевших. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 66 334 человек, умерших — 1990.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже начали разрабатывать пятую вакцину от коронавируса. В июне специалисты научного центра «Вектор» подали необходимые документы на регистрацию новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н».