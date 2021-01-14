Почти 200 человек обратились за медпомощью в Буйнакске

https://static.news.ru/photo/8bebdf52-5703-11eb-ab46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Буйнакске продолжает расти количество пострадавших в результате отравления. К настоящему времени за медицинской помощью обратились 196 человек, из которых 165 — дети.

В городских больницах в данный момент находятся 96 человек — 73 ребёнка и 23 взрослых. Ранее были выписаны 68 детей, рассказали ТАСС в мэрии Буйнакска. Там добавили, что дефицита коек и лекарственных препаратов медучреждения не испытывают.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

В связи с инцидентом следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В Буйнакске сроком на 10 дней приостановлена работа детских садов.

Как писал NEWS.ru, причиной отравления жителей Буйнакска могла стать загрязнённая водопроводная вода. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в ней возбудителей дизентерии. Кроме того, выяснилось, что водоснабжение и водоотведение происходит с многочисленными нарушениями. Так, в водопроводе установлены самовольные врезки, трубы затоплены, а «колодцы» заполнены канализационными стоками.