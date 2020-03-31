https://static.news.ru/photo/c25bd4ec-73ed-11ea-94f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Екатеринбурга рассказали журналистам, что полицейские стали останавливать их на улице и проверять паспорта и телефоны. В такую ситуацию попали как минимум двое горожан. Сами стражи порядка объяснили свои требования тем, что пытаются раскрыть кражу смартфона.

На самом деле они проверяли, как я соблюдаю карантин — спросили меня: «Почему вы не дома?», — рассказал URA.RU 27-летний Данил, который шёл на работу.

Схожая история произошла с 23-летней Натальей: у неё также проверили паспорт и пробили телефон.

Екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский, комментируя порядок работы полиции, отметил, что требование раскрыть номер смартфона — это «перегиб». Исходя из позиции Конституционного суда, вся информация с телефона, в том числе его IMEI, относится к тайне переговоров, подчеркнул юрист.

В Свердловской области по состоянию на 17 марта выявлено 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. По примеру Москвы здесь введён режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона запрещается покидать дома без крайней необходимости. Такие же правила действуют в половине субъектов РФ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 859 тысяч человек по всему миру, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.