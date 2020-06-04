По факту разлива топлива в Норильске возбудили дело о халатности

https://static.news.ru/photo/d420b456-a645-11ea-a441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норильский Онд/vk.com

СКР возбудил очередное уголовное дело в связи с утечкой топлива в Норильске. На этот раз по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, основанием для возбуждения дела послужило несвоевременное информирование экстренных служб о чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

Авария произошла 29 мая, но сообщение о разливе топлива поступило в МЧС только 31-го. Об этом глава ведомства Евгений Зиничев рассказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Как ранее писал NEWS.ru, по факту инцидента было возбуждено три уголовных дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге огни были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР.