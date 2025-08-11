Подмосковные службы начали охоту за рогатым беглецом

В подмосковных Люберцах по центральным улицам города свободно передвигается крупный бык без хозяев, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб. В данный момент специалисты предпринимают все необходимые меры, чтобы отловить животное.

В центре Люберец появился огромный бесхозный бык, — сказал собеседник агентства.

Ранее в индийском городе Ришикеш бык неожиданно вскочил на скутер и проехался по улице. Животное поставило передние копыта на транспортное средство, которое затем покатилось и врезалось в стену. Очевидцы предполагают, что бык мог принять скутер за корову. Примечательно, что находившиеся рядом прохожие не предпринимали попыток остановить животное.

До этого в индийском штате Карнатака бык фактически спас жизнь фермеру, подвергшемуся нападению крокодила. Когда мужчина мыл скот у водохранилища, хищник внезапно атаковал его, вцепившись в правую руку. Все попытки освободиться оказались безуспешными, но находившийся рядом бык наступил на крокодила, а затем потянул за веревку и вытащил хозяина на берег. Родственники пострадавшего назвали этот случай вторым рождением фермера.