Площадь пожара в ТЦ в Балашихе выросла до 10 тысяч квадратных метров

Фото: Александра Большакова/ТАСС

Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Площадь пожара в торговом центре «СтройПарк» в подмосковной Балашихе увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Уточняется, что существует угроза распространения пожара на все здание, произошло обрушение конструкций.

В 10.19 ранг пожара №4, площадь пожара [достигла] 10 тысяч кв.метров, - сказано в сообщении.

По данным «Известий», к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром, сообщается в Telegram-канале ведомства, для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в торговом центре загорелись строительные материалы, при ЧП пострадал охранник торгового центра. ТЦ расположен в балашихинском районе Саввино. По сведениям от очевидцев, пожар произошел на складе. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медицинские специалисты.