«Плесень, грязь, кровь»: россиянка пожаловалась на больницу в Красноярске Жительница Красноярска ушла из больницы с пневмонией из-за плохих условий

Издание NGS24 со ссылкой на жительницу Красноярска сообщило, что женщина была вынуждена уехать домой с пневмонией из-за ужасных условий в больнице № 20. По словам пациентки, на окнах можно заметить плесень, а на постельном белье кровь. Она добавила, что также в больнице нет воды, а в коридорах темно, в палате же лишь одна настенная лампа.

От окна очень дует, лежишь с пневмонией и трясешься от холода. На окнах плесень, на стенах слой грязи, матрасы и подушки грязные, со следами крови, воняют. Вдыхаешь эти пары и усугубляешь свое состояние, — уточнила женщина.

Пациентка рассказала, что условия на третьем этаже больницы лучше, однако туда ее переселить отказались. По словам женщины, перед уходом домой ей даже не дали рецепт на антибиотики, поэтому жаловаться на больницу она намерена в администрацию президента.

Ранее жители подмосковной Балашихи пожаловались на состояние инфекционного детского отделения больницы, где в палатах протекает крыша и бегают тараканы. Утверждается, что претензии звучат уже не первый год. По словам пациентов, чтобы палаты не затапливало, персонал больницы собирает стекающую с потолков воду в тазы. В Сети также появились кадры, на которых видно состояние больницы.