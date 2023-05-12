В отдаленные регионы Томской области отправилась плавучая поликлиника

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Плавучая поликлиника отправилась из Томска в отдаленные районы области, чтобы оказать медицинскую помощь местным жителям. Пациенты смогут сдать анализы, пройти необходимые обследования, а также просто получить консультацию различных врачей, сообщает ОТР.

Как уточняет издание, на борту плавучей поликлиники есть специалисты разного профиля – от терапевта до онколога. Это 23 ежегодный рейс врачей по таежным селам региона. Самый первый оборудованный теплоход совершил похожую поездку 65 лет назад.

На теплоходе есть современное диагностическое оборудование, а в этом году плавучую поликлинику впервые оснастили переносным аппаратом для рентгена. Кроме того, на борту есть аптека, где можно приобрести все необходимые лекарства.

В российском Минздраве ранее выступили с предложением перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Ведомство придерживается мнения, что это повысит доступность медпомощи без потери качества. В частности, планируется передать медсестрам обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также проведению санитарно-гигиенического просвещения населения.