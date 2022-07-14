Пилота севшего в Томской области Ан-28 обвинили в нарушении безопасности Пилота жестко севшего в Томской области Ан-28 обвинили в нарушении правил безопасности

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Обвинение в нарушении правил безопасности предъявлено пилоту, посадившему самолет Ан-28 в Томской области в 2021 году, сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергей Синяков. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной обвинения стало несвоевременное включение противообледенительной системы, приведшее к отказу двигателей.

Органы предварительного следствия установили, что из-за усталости экипажа противообледенительная система не была включена своевременно, что привело к сбросу наросшего льда и отказу двигателей. Пилоту предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Уголовное дело находится в завершающей стадии расследования, — сказал Синяков.

16 июля прошлого года с радаров пропал самолет Ан-28, совершавший рейс по маршруту город Кедровый — Томск. Некоторое время спустя выяснилось, что воздушное судно совершило жёсткую посадку в труднодоступной местности, в тайге, в 50 км от Кедрового. На борту самолёта находились 19 человек, в том числе двое детей, все они выжили. Пилот самолета Анатолий Прытков получил перелом ноги, а остальные — лёгкие травмы.