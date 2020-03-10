https://static.news.ru/photo/19b7b36c-62fc-11ea-974e-fa163e074e61_660.jpg Морган Фримен Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Петербурженка рассказала о встрече с актёром Морганом Фрименом на киносъёмках у Морского собора Кронштадта. Женщина опубликовала селфи с темнокожим актёром в облачении священника, который оказался лишь отдалённо похож на голливудскую звезду.

Историю о встрече с Фрименом подхватило 36-тысячное сообщество «Подслушано в Кронштадте», некоторые подписчики которого даже предложили выдворить артиста из страны за русофобию. Другие обратили внимание на ошибку женщины.

Пользователи Интернета засомневались, что перед ними настоящий Фримен. Они попросили автора не вводить людей в заблуждение, пишут «Невские новости».

Как писал NEWS.ru, в 2018 году актёр оказался в центре секс-скандала — восемь женщин обвинили его в домогательствах. Морган Фримен заявил, что не делал ничего злонамеренного.