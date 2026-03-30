Петербуржцу вынесли приговор за онлайн-мошенничество на свыше 30 млн рублей

В Санкт-Петербурге местного жителя приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года со штрафом в 400 тыс. рублей за онлайн-мошенничество, пишет Neva.today со ссылкой на пресс-службу судов города. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В апреле 2022 года фигурант уголовного дела предложил знакомым обманывать россиян через Сеть. Злоумышленники обзванивали жертв и требовали перевести им деньги. Со временем у мошенников появились оборудованные кол-центры. В результате преступной схемы мужчина обманным способом получил свыше 30,3 млн рублей.

Всего от действий осужденного пострадали 55 россиян, в частности пенсионеры. Свою вину он полностью признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил ущерб.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.