30 марта 2026 в 14:34

Петербуржцу вынесли приговор за онлайн-мошенничество на свыше 30 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге местного жителя приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года со штрафом в 400 тыс. рублей за онлайн-мошенничество, пишет Neva.today со ссылкой на пресс-службу судов города. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В апреле 2022 года фигурант уголовного дела предложил знакомым обманывать россиян через Сеть. Злоумышленники обзванивали жертв и требовали перевести им деньги. Со временем у мошенников появились оборудованные кол-центры. В результате преступной схемы мужчина обманным способом получил свыше 30,3 млн рублей.

Всего от действий осужденного пострадали 55 россиян, в частности пенсионеры. Свою вину он полностью признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил ущерб.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.

Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Новая волна мобилизации в России: идет подготовка или нет? Подробности
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
