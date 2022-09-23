Петербуржца могут посадить на пять лет за сожженное чучело в военной форме Прокурор потребовал посадить петербуржца на пять лет за сожженное чучело в военной форме

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продолжает рассмотрение дела Игоря Мальцева, который сжег чучело в военной форме весной 2022 года. Как сообщает корреспондент портала «ЗАКС.Ру» из зала суда, прокурор запросил обвиняемому пять лет колонии общего режима.

Прокурор заявил, что Мальцев цинично сжег чучело в военной форме в день окончания Масленицы, тем самым высказавшись против проведения военной операции. По его мнению, обвиняемый хотел нарушить общественный порядок и привлечь внимание, за что заслуживает жесткого наказания.

Мальцева обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам политической/идеологической вражды). В качестве доказательства вины следствие приводит показания свидетелей — сотрудника МВД, двух военных, двух людей, которые якобы видели перформанс, и социолога.

Ранее стало известно, что петербургский координатор движения «Весна» Богдан Литвин, антивоенная активистка Софья Семенова и бывший сотрудник ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента, признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Иван Дроботов объявлены в розыск. По каким именно статьям они разыскиваются, не сообщается.

Литвин и Дроботов проходят по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. В мае суд назначил Дроботову запрет определенных действий, 18 июня он сообщил, что уехал из России. Семенова в ночь на 8 марта сожгла чучела в военной форме, после чего стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ.