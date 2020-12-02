Петербургские храмы проведут службы на Рождество несмотря на COVID-19

https://static.news.ru/photo/6e50aea6-34c5-11eb-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рождественские церковные службы в Санкт-Петербурге не будут отменять несмотря на введение ограничений, распространяющихся на новогодние праздники, сообщила пресс-секретарь митрополии РПЦ Наталья Родоманова.

Ректор Института христианской психологии Андрей Лоргус сообщил, что, вероятно, мероприятия пройдут в обычном режиме, так как во время второй волны коронавируса церкви не ограничивались. Однако посетителям следует соблюдать общие правила, направленные на предотвращение распространения заболевания.

Есть определённая индивидуальная свобода. В одних храмах так, в других по-другому. Ближе к Рождеству будет понятнее, — передают «Невские Новости».

По его словам, в разных храмах условия отличаются, так как в многолюдных приходах требуются серьёзные ограничения, а там, где прихожан мало, дополнительные меры не нужны. Кроме того, во многих церквях уже действуют ограничения, такие как вход и выход в разные двери и запрет на целование икон.

Вопрос в том, как это делать (приходить на рождественскую службу. — NEWS.ru). Как защитить себя и близких? Рождество и Пасха — два особенных праздника. Весенний праздник дал нам опыт и понимание, как защититься. Я думаю, что к Рождеству церковь будет подготовлена, — заключил он.

Власти Санкт-Петербурга с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря.

Кроме того, губернатор города Александр Беглов говорил, что ограничительные меры могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится, писал NEWS.ru.