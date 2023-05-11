Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ATV, что специальная военная операция является очень сложной, но за год достигнуты определенные цели. В частности, он подчеркнул, что РФ удалось «изрядно потрепать военную машину Украины», эта работа продолжится. Демилитаризация Украины остается одной из важных целей СВО.

Удалось изрядно потрепать военную машину Украины. Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное, — сообщил Песков.

Также он отметил, что СВО начиналась как защита интересов России в конфликте с Украиной, но затем Запад фактически стал участником этого конфликта. По словам Пескова, РФ медленно действует на Украине, потому что ведет специальную военную операцию, а не войну.

Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни, — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков выразил уверенность, что противника еще нужно отодвинуть на значительные расстояния от городов Донбасса. Среди достигнутых итогов специальной военной операции представитель Кремля назвал референдумы и вхождение в состав России новых регионов.

Он подчеркнул, что Россия — слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции под давлением Запада. Кремль не будет общаться с западными СМИ, пока они не заинтересуются правдой, добавил он.

Ранее Песков назвал нападение украинских беспилотников на Кремль попыткой теракта против российского лидера Владимира Путина. Он подчеркнул, что это возмутительный шаг, приравнивающий Украину к странам — спонсорам терроризма.