Первый случай смерти из-за COVID-19 подтверждён в Крыму

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Заражение коронавирусом подтверждено у 70-летней пациентки Сакской районной больнице Крыма, скончавшейся 5 мая. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Первый случай который был, официально подтвержден. Это первый случай [смерти] от коронавируса, — цитирует его ТАСС.

Женщина поступила в больницу 30 апреля. Ей был поставлен предварительный диагноз — правосторонняя пневмония. Кроме того, у пожилой пациентки был ряд сопутствующих недугов, в числе которых сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

На сегодняшний день в Крыму зафиксировано 168 случаев заражения коронавирусом. Победил болезнь 41 человек.

В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи. В Москве более 85,9 заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.

В мире более 3,6 млн инфицированных, более 257 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы продолжают приезжать в Крым, игнорируя запреты и пандемию. По словам Аксёнова, принимают отдыхающих незаконные мини-отели. В результате наплыва туристов, на полуострове выявлено несколько случаев «завоза» коронавируса из других регионов России.