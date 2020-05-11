Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

https://static.news.ru/photo/712c8f1c-9413-11ea-9706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karelinform.ru | Новости Карелии/vk.com

Пациент с положительным результатом теста на COVID-19 скончался в Петрозаводске, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Скончавшийся пожилой мужчина проходил лечение в центре для заразившихся коронавирусом на базе госпиталя для ветеранов войн. Мужчина 69 лет больше недели находился в госпитале в крайне тяжёлом состоянии, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Возраст, хронические заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения — всё это осложняло течение болезни и повлияло на исход. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — написал министр.

Как сообщал NEWS.ru ранее, большинство пациентов, заражённых COVID-19, болеют в тяжёлой форме, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.