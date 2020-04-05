Пермяку начали угрожать за то, что он сыграл в боулинг кошкой

https://static.news.ru/photo/577aeafe-775e-11ea-aebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/permactive

Житель Перми Роман П., чтобы развлечься во время самоизоляции, устроил дома боулинг. Сначала он сбивал пластиковые бутылки мячом, а потом использовал для этой цели кошку. После того как он выложил в соцсеть видео жестокой игры, ему начали поступать сообщения с угрозами, и он написал заявление в полицию.

Я написал заявление за травлю. Кошка в видео никак не пострадала. Я не живодёр, — пояснил изданию «Подъём» Роман.

Как писал NEWS.ru, рэпер Джиган нарушил карантин и устроил в своём загородном доме вечеринку, как только вернулся из США. Артист должен был изолироваться на две недели, но вместо этого решил развлечься в кругу друзей. Веселье транслировалось в Instagram. Гости танцевали, сочиняли треки, курили кальян и пускали дым в камеру. На вечеринке были и дочери Джигана.