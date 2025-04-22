«Перекусил — и все»: раскрыты детали нападения тигра на сотрудника зоопарка Тигр мог напасть на сотрудника зоопарка в Мариуполе из-за его невнимательности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белый тигр мог убить работника зоопарка в Мариуполе из-за обычной невнимательности, заявил NEWS.ru сотрудник учреждения. Он сообщил, что трагедия произошла, когда его коллега зашел в вольер к тигрице с детенышами. По его словам, погибший не заметил хищника, что привело к смертельному нападению.

Он просто не увидел тигрицу или задумался о чем-то, когда заходил туда. Она с малышами находилась, взяла его сзади когтями, перекусила — и все. Он здесь у нас жил, волонтером работал. Просто невнимательность или что там еще бывает у человека. Например, едешь, надо поехать налево, а он поехал прямо. Несчастный случай, бывает все в жизни, — высказался сотрудник мариупольского зоопарка.

О нападении тигра на сотрудника зоопарка в Мариуполе ранее сообщили в управлении СК России по ДНР. Трагедия произошла днем 22 апреля. От полученных травм работник зоопарка скончался. Организована процессуальная проверка по факту причинения смерти по неосторожности.

До этого в Московском зоопарке заявили, что готовы оказать необходимую помощь родным сотрудника, погибшего от укуса ядовитой африканской змеи. Там добавили, что проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. Трагедия случилась 10 апреля. Рептилия укусила 35-летнего мужчину в палец во время кормежки.