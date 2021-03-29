Пензенский врио губернатора оставил большинство министров на их постах

https://static.news.ru/photo/548b456c-906e-11eb-85bf-96000091f725_660.jpg Олег Мельниченко Фото: pnzreg.ru

Олег Мельниченко, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области, уволил министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина. Большая часть чиновников из регионального правительства сохранили свои посты.

Работу продолжили врио заместителя председателя регионального правительства Вячеслав Космачёв, врио первого заместителя правительства региона Виктор Кувайцев, и. о. премьер-министра Николай Симонов, а также чиновники Валерий Беспалов, Олег Ягов и Лариса Рябихина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Предыдущий глава региона Иван Белозерцев арестован по обвинению в коррупции. 62-летнего политика задержали 21 марта, президент Владимир Путин отправил его в отставку 23 марта в связи с утратой доверия. Правительство региона подало в отставку на следующий день. Чиновники занимают свои посты в статусе и. о. до того, как новая администрация будет сформирована.

Олег Мельниченко был назначен Путиным врио губернатора Пензенской области 26 марта. Позже чиновник подписал постановление об отставке правительства, сообщал NEWS.ru.