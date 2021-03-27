Врио пензенского губернатора отправил в отставку региональный кабмин

https://static.news.ru/photo/223e1fc8-8fb3-11eb-b845-96000091f725_660.jpg Олег Мельниченко Фото: pnzreg.ru

Правительство Пензенской области отправлено в отставку. Соответствующий документ подписал врио главы региона Олег Мельниченко. Постановление стало первым для чиновника с момента назначения на должность президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер 23 марта 2021 года в связи с утратой доверия отправил в отставку на тот момент губернатора субъекта Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 млн рублей, а 26 марта фигуранта официально сменил Мельниченко. Полпред руководителя страны в ПФО Игорь Комаров 27 марта представил его активу региона.

Постановляю: 1. Объявить об отставке правительства Пензенской области. 2. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области, — говорится на официальном сайте правительства Пензенской области.

Борьба с пандемией новой коронавирусной инфекции, подготовка в паводку, посевной кампании и летнему пожароопасному периоду являются первоочередными задачами правительства Пензенской области, отметил Мельниченко. Он попросил врио главы правительства области Николая Симонова заняться организацией работы по данным направлениям, а также доложить о принятых мерах. Кроме того, он пообещал увольнять госслужащих за коррупцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Олег Мельниченко, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, собирается участвовать в выборах главы региона. Об этом рассказал он сам. Политик отметил, что собирается принимать участие в голосовании от партии «Единая Россия». Среди своих приоритетов на новой должности он назвал реализацию национальных проектов, «комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения», борьбу с паводками, а также подготовку к посевному сезону и пожароопасному периоду.