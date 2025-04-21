Педофила из Крыма осудили на 20 лет строгого режима

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму суд приговорил к 20 годам лишения свободы 51-летнего жителя Бахчисарайского района за преступления сексуального характера в отношении 10-летней девочки, пишет «МК в Крыму». Наказание предполагает нахождение в исправительной колонии строгого режима, сообщили в ГСУ СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что мужчина с июня по август 2022 года по просьбе соседки регулярно подвозил из одного села в другое ее 10-летнюю дочь. Останавливаясь по пути и угрожая девочке ножом, злоумышленник совершал в салоне автомобиля насильственные деяния в отношении нее, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в августе 2023 года осужденный пришел помочь семье по хозяйству и обнаружил в доме одну спящую девочку. Воспользовавшись тем, что родителей не было рядом, он совершил в отношении нее преступление.

В Вологде 45-летнего педофила ранее приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима. Уроженец Вельска совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка своей сожительницы на протяжении шести лет — с 2014 по 2020 год.