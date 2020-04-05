Пассажиров столичных рейсов будут изолировать в Красноярском крае

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Роспотребнадзор ввёл обязательную двухнедельную изоляцию для всех пассажиров, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Красноярского края должны будут самоизолироваться дома, граждане других регионов — в обсерваторах.

С 6 апреля вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Красноярска, Норильска рейсами из городов Москвы, Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении краевого Роспотребнадзора.

Указывается также, что граждане, прибывшие на территорию края из Москвы и Санкт-Петербурга другими видами транспорта, обязаны немедленно оповестить об этом Роспотребнадзор, сообщить о месте своего пребывания и времени нахождения в неблагополучных городах.

Как писал NEWS.ru, с 6 апреля всех пассажиров авиарейсов Москва — Томск обяжут 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Жителей других регионов, прилетевших в Томск, будут помещать в обсерватор. Уточняется, что всех пассажиров в томском аэропорту будут встречать санитарные врачи и полиция, чтобы вручать соответствующие постановления.