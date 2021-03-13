Пассажиров международных рейсов в Уфе будут проверять на COVID

https://static.news.ru/photo/bbc2ac22-8559-11eb-a0c2-96000091f725_660.jpg Фото: airportufa.official/facebook.com

В аэропорту Уфы сотрудники воздушной гавани будут проверять пассажиров международных рейсов на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее распоряжение на совещании правительства Башкирии дал глава субъекта РФ Радий Хабиров.

Он отметил, что необходимость проверки прибывающих в Уфу международными рейсами граждан связана с эпидемиологической ситуацией в других странах. По словам Хабирова, в Башкирии уровень прироста новых заразившихся снижается. Однако смертность в республике остаётся высокой. А на территории Европы многие государства и вовсе закрываются на карантин. И это вызывает тревогу.

Кроме того, политик подчеркнул, что сильно обеспокоен уровнем смертности от коронавируса.

Меня лично очень сильно пугает — у нас смертность по стране и в целом смертность от коронавируса не отступает. В три раза почти количество инфицированных уменьшилось по стране, а смертность довольно высокая. Людей по несколько человек мы каждую неделю хороним, — сказал Хабиров на совещании, видеозапись которого обнародована на YouTube.

С начала пандемии в Башкирии коронавирусом заразились почти 30,6 тысячи.

Как накануне писал NEWS.ru, в Москве за минувшие сутки зафиксировано 1905 новых случаев заражения. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, в общей сложности с начала пандемии в столице выявили уже 1 000 394 заболевших коронавирусом. Всего в столице заразились примерно 7,9% населения.