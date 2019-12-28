https://static.news.ru/photo/d38026f0-2a06-11ea-9fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostov-gorod.ru

В Первомайском районе Ростова-на-Дону с опозданием почти на месяц открылся парк «Осенний». Там появились летняя эстрада, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, фонтан, увеличилась пешеходная зона для прогулок.

Это первый парк донской столицы, в обустройстве которого активное участие принимали жители, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изначально проект благоустройства парка предусматривал вырубку более 700 деревьев. Однако совместно с общественниками и местными активистами было принято решение сносить только аварийные, и в результате удалось сохранить 200 деревьев. Кроме того, было посажено около тысячи молодых клёнов.