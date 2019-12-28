В Первомайском районе Ростова-на-Дону с опозданием почти на месяц открылся парк «Осенний». Там появились летняя эстрада, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, фонтан, увеличилась пешеходная зона для прогулок.
Это первый парк донской столицы, в обустройстве которого активное участие принимали жители, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Изначально проект благоустройства парка предусматривал вырубку более 700 деревьев. Однако совместно с общественниками и местными активистами было принято решение сносить только аварийные, и в результате удалось сохранить 200 деревьев. Кроме того, было посажено около тысячи молодых клёнов.
Как писал NEWS.ru, Институт территориального развития «Урбаника» выбрал из сотни российских городов самый комфортный и недорогой. Им оказался Краснодар. В топ-5 попали Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. В Сургуте и Тюмени — высокие зарплаты, высокий уровень жизни, а городская среда благоустроена. Петербург специалисты назвали комфортным городом, хотя квартиры там достаточно дорогие, зато воздух — относительно чистый. Примечательно, что Москва оказалась на 52-й строчке рейтинга из-за дороговизны в сравнении со средней по городу зарплатой, оставляющей желать лучшего экологической ситуацией, пробками и низкой обеспеченностью горожан жильём.