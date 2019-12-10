https://static.news.ru/photo/220d06fe-1bb5-11ea-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Институт территориального развития «Урбаника» выбрал из сотни российских городов самый комфортный и недорогой.

Примечательно, что столица не попала даже в топ-50, оказавшись на 52-й строчке рейтинга из-за дороговизны в сравнении со средней по городу зарплатой, оставляющей желать лучшего экологической ситуацией, пробками и низкой обеспеченностью горожан жильём. Санкт-Петербург же, оказавшийся в пятёрке лучших на третьем месте, специалисты назвали комфортным городом, хотя квартиры там достаточно дорогие, зато воздух — относительно чистый, на одного человека приходится, в среднем, 26 «квадратов» жилья, к тому же стоимость коммунальных услуг невысока, передаёт РБК.

Также в топ-5 попали Сургут, Тюмень и Калуга, занявшие вторую, четвёртую и пятую строчки, соответственно. В Сургуте и Тюмени — высокие зарплаты, высокий уровень жизни, а городская среда благоустроена.

Самый комфортный, по мнению урбанистов, город России — Краснодар, который скоро станет миллионником. Специалисты оценили мягкий климат, обеспеченность населения как жилой, так и коммерческой застройкой и невысокую стоимость жизни.

А в самом конце списка — Уссурийск с низкими зарплатами, дорогими квадратными метрами, плохой освещённостью города, неблагоустроенностью и нехваткой торговых центров. Примечательно, что в рейтинг вовсе не попал Норильск, так как его сложно оценить — дешёвое жильё и высокие доходы работающих смогли бы обеспечить ему место в топ-10, но это было бы некорректно, так как туда люди приезжают, чтобы заработать себе на квартиры в других городах.

Рейтинг составлен на основании данных Росстата, МВД и специалистов рынка недвижимости с учётом климатических особенностей регионов.

Как писал NEWS.ru ранее, урбанисты назвали главные проблемы, которые стоят на пути развития и воплощения идеи «умных городов». Это муниципалитеты, придерживающие концепции интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий и Интернета вещей для управления городским имуществом. Мешают им, в первую очередь, бюрократическая волокита, затягивание согласований и утверждений, ограничения и противоречия в законах.