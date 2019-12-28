В Воронеже неизвестные испортили мемориальную доску Николаю II через неделю после её открытия.
Представители общественной организации «За Веру и Отечество» назвали инцидент актом вандализма.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу в Праге. На руку статуи вандалы повесили гирлянду из сарделек, а на неё прикрепили памятные ленты, которые были сняты с венков, возложенных к монументу 16 декабря 2019 года в честь 122-й годовщины со дня рождения маршала.
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