Пациентка несколько месяцев жила со скальпелем в кишечнике после операции В Сочи пациентка несколько месяцев жила со скальпелем в кишечнике после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи хирурги забыли скальпель в кишечнике пациентки после операции, из-за чего женщина несколько месяцев ходила с инородным предметом в животе. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уточняет издание, врачи из отделения гнойной хирургии проводили операцию по удалению опухоли. У женщины нашли рак, болезнь развивалась стремительно и была уже на четвертой стадии, когда пациентка попала на хирургический стол. Операция прошла успешно, но пациентке еще предстоял курс химиотерапии.

О скальпеле в кишечнике женщина узнала, когда прилетела в Екатеринбург для дальнейшего лечения. Местные врачи сделали рентген и обнаружили в животе нож, который оставили во время операции. Сочинские хирурги признали свою ошибку и впоследствии извлекли скальпель. Пациентка обвинила врачей из Сочи в халатности. Кроме того, по ее словам, они не смогли вовремя поставить ей диагноз, что привело к четвертой стадии рака.

В городе Верхняя Пышма ранее во время медицинских процедур отломившийся кончик силиконового катетера попал в вену недоношенного младенца, после чего вонзился в сердце. Родители ребенка обратились к главе Следственного комитета, чтобы добиться наказания медиков, чья ошибка могла стоить младенцу жизни.