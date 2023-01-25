В Екатеринбурге фрагмент катетера вонзился в сердце младенца

Фото: Shutterstock

В городе Верхняя Пышма во время медицинских процедур отломившийся кончик силиконового катетера попал в вену недоношенного младенца, после чего вонзился в сердце, сообщает городской портал E1. Родители ребенка обратились к главе Следственного комитета, чтобы добиться наказания медиков, чья ошибка могла стоить младенцу жизни.

По словам родителей, недоношенный мальчик долгое время находился в реанимации. Ему назначили внутривенные препараты, которые вводили через специальный катетер. Родственники предположили, что из-за невнимательности персонала кусок катетера длиной около пяти сантиметров отломился и попал в тело ребенка.

Дежурный хирург попытался вскрыть вену и извлечь катетер, но неудачно: инородное тело ушло дальше. Затем была проведена вторая операция, катетер опять не нашли, в итоге он добрался до сердца, где «счастливо» и лег. Врачи ответили, что все нормально, пусть катетер там и остается, — сказал отец новорожденного.

Ребенка перевезли в Морозовскую больницу Москвы, где врачи смогли удалить из тела отколовшийся кусочек катетера, не вскрывая сердце. Операция был проведена через вену на ноге. Состояние мальчика после этого улучшилось. Родители написали заявление в правоохранительные органы, однако возбуждать уголовное дело по их просьбе не стали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. Мальчик умер в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.