Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 20:15

Пациент свел счеты с жизнью в больнице

В больнице Раменского нашли труп мужчины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Тело мужчины было обнаружено в больнице подмосковного Раменского, сообщает MK.RU. Он был пациентом медицинского учреждения. На его теле обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Издание пишет, что мужчине 65 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее на юго-западе Москвы в своей квартире покончил с собой 98-летний доктор геолого-минералогических наук и эксперт в области ледниковых отложений. Трагедия произошла вскоре после того, как пенсионера выписали из медицинского учреждения.

До этого первый отдел бурятского следственного управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении убийцы пропавшей почти год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее спутника Станислава Норбоева. Виновным в их смерти оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. К настоящему моменту его также уже нет в живых. Тела Буиновой и ее друга. Мертвые лежали на глубине около двух метров в заброшенном пустующем гараже под слоем льда, мусора и песка.

убийства
происшествия
смерти
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.