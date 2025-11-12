Пациент свел счеты с жизнью в больнице

Тело мужчины было обнаружено в больнице подмосковного Раменского, сообщает MK.RU. Он был пациентом медицинского учреждения. На его теле обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Издание пишет, что мужчине 65 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее на юго-западе Москвы в своей квартире покончил с собой 98-летний доктор геолого-минералогических наук и эксперт в области ледниковых отложений. Трагедия произошла вскоре после того, как пенсионера выписали из медицинского учреждения.

До этого первый отдел бурятского следственного управления СК России завершил расследование уголовного дела в отношении убийцы пропавшей почти год назад финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее спутника Станислава Норбоева. Виновным в их смерти оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. К настоящему моменту его также уже нет в живых. Тела Буиновой и ее друга. Мертвые лежали на глубине около двух метров в заброшенном пустующем гараже под слоем льда, мусора и песка.