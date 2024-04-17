Отставной генерал назвал причину проблем ВСУ под Часовым Яром Кривонос: дроны ВС РФ лишили ВСУ шансов использовать технику под Часовым Яром

Фото: МО РФ

Массовое использование дронов российскими военные практически лишило Вооруженные силы Украины (ВСУ) шансов использовать под Часовым Яром боевую технику, заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, проблем добавляют средства РЭБ армии РФ.

В районе Часова Яра они активно и очень мощно применяют дроны различного значения, а также средства РЭБ. Это дает русским доминирующую позицию, — указал Кривонос.

В пример военный привел тот факт, что БПЛА стоимостью до $2 тысяч может вывести из строя бронетехнику за $20 тысяч. Этот нюанс заметно усложняет ситуацию для ВСУ, констатировал отставной генерал.

Ранее в Минобороны России информировали, что операторы ударного беспилотника уничтожили танк Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Ведомство в соцсетях опубликовало видео с моментом атаки. На кадрах было видно, как к стоящему в лесополосе танку подлетел ударный дрон самолетного типа и врезается в заднюю часть боевой машины.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что на Купянском направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ. Подразделения войск РХБ после этого продолжили поддерживать действия мотострелковых и танковых подразделений.