«Солнцепек» испепелил позиции ВСУ на Купянском направлении МО: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт и блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Купянском направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения войск РХБ продолжают поддерживать действия мотострелковых и танковых подразделений, добавили в военном ведомстве.

В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожили укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой украинских боевиков. Пуски были проведены на расстоянии более 5 км, — говорится в сообщении министерства.

Контроль и корректировка огня производились операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени. Командир ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Алмаз уточнил, что в расчете находятся три человека. Они стреляют термобарическими зарядами. Их дальность составляет до 6 км. Военный пояснил, что ТОС поражает даже закрытые укрытия, блиндажи или ДОТы. Снаряд производит волну, в которой создается усиленное давление, объяснил командир с позывным Алмаз.

В районе Часова Яра расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы уничтожили устройство с расстояния восьми километров.