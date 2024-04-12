Минобороны показало, как ударный дрон уничтожил танк ВСУ под Авдеевкой Минобороны опубликовало видео уничтожения танка ВСУ ударным дроном

Фото: МО РФ

Операторы ударного беспилотника уничтожили танк Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России. Ведомство в официальном Telegram-канале опубликовало видео с моментом атаки.

Боевая машина противника вела огонь по российским позициям из лесополосы. Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Центр» определили расположение вражеского танка, после чего он был уничтожен ударным БПЛА, — говорится в сообщении Минобороны России.

Видео снято с другого летательного аппарата, который находился над полем боя. На кадрах видно, как к стоящему в лесополосе танку подлетает ударный дрон самолетного типа и врезается в заднюю часть боевой машины. Далее следует взрыв, и над танком начинают подниматься клубы черного дыма.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ. Подразделения войск РХБ продолжают поддерживать действия мотострелковых и танковых подразделений, добавили в военном ведомстве. Контроль и корректировка огня производились операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.