Отец-садист поплатился за истязание сына

В Кемеровской области вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в жестоком обращении с собственным сыном, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Правоохранители собрали неопровержимые доказательства вины мужчины по статье об истязании несовершеннолетнего. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора.

С января по ноябрь 2024 года осужденный на почве неприязненных отношений систематически наносил своему несовершеннолетнему сыну удары руками и другими предметами, а также совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания. Кроме того, он выводил мальчика из дома и оставлял его в неотапливаемом помещении веранды в холодное время года без верхней одежды, — сказано в сообщении.

В полицию обратилась бабушка ребенка, которая узнала о происходящем. Как уточняют в ведомстве, ранее семья не привлекала внимание правоохранительных органов. После инцидента по инициативе следователей она была поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Учитывая сотрудничество обвиняемого со следствием, суд назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

