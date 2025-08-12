Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Отец-садист поплатился за истязание сына

Жителя Кузбасса приговорили к условному сроку за жестокое обращение с сыном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в жестоком обращении с собственным сыном, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Правоохранители собрали неопровержимые доказательства вины мужчины по статье об истязании несовершеннолетнего. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора.

С января по ноябрь 2024 года осужденный на почве неприязненных отношений систематически наносил своему несовершеннолетнему сыну удары руками и другими предметами, а также совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания. Кроме того, он выводил мальчика из дома и оставлял его в неотапливаемом помещении веранды в холодное время года без верхней одежды, — сказано в сообщении.

В полицию обратилась бабушка ребенка, которая узнала о происходящем. Как уточняют в ведомстве, ранее семья не привлекала внимание правоохранительных органов. После инцидента по инициативе следователей она была поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Учитывая сотрудничество обвиняемого со следствием, суд назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее в Амурской области на два месяца арестовали местного жителя, обвиняемого в поджоге жилого дома. 37-летний мужчина облил бензином и поджег входную дверь. В этот момент там находились трое детей, младшему из которых всего год, а также трое взрослых.

