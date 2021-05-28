Отца первоклассника обвинили в организации митинга сына

https://static.news.ru/photo/06308efa-bfc5-11eb-b793-96000091f725_660.jpg Фото: orenday_ru/instagram.com

Ученики первого класса села Александровка Оренбургской области принесли на линейку плакат с требованием отремонтировать аварийное здание школы. После этого местный отдел МВД составил два протокола на отца одного из детей за организацию несогласованной с властями акции и за вовлечение в неё несовершеннолетних, передаёт 1743.ru.

Мужчине грозит штраф в размере от 20 до 80 тысяч рублей.

Линейка прошла 22 мая. Дети принесли на неё плакаты «Отремонтируйте нашу школу», «Образование это право, а не услуга» и «Обратите на нас внимание». После этого родителей учеников начали опрашивать в инспекции по делам несовершеннолетних.

По данным издания Orenday, здание местной школы признали аварийным в 2019 году. 42 учащихся учреждения перевели в здание бывшего интерната, где маленькие классы и холодно зимой. При ремонте школы проектная стоимость работ увеличилась в два раза, и они остановились из-за нехватки финансирования.

Ранее в Тюменской области школа потребовала со старшеклассников плату в 100 рублей за пользование душем. Учащиеся из Ачирского и Лайтамакского сельских поселений в Тобольском районе приехали на несколько дней в село Булашово для сдачи ГВЭ и ЕГЭ. Их поселили в местной школе. При этом разрешили помыться бесплатно только один раз, а за каждый последующий потребовали плату в 100 рублей. Её взимание школьникам объяснили тем, что бойлер потребляет много электроэнергии.