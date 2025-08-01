Осужденный сбежал из колонии в российском регионе Осужденный за кражу Тургунбоев сбежал из колонии-поселения под Уфой

Осужденный мужчина сбежал из колонии-поселения под Уфой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН. Его ищут по всему региону. Беглец родом из Узбекистана, он был осужден за кражу.

Разыскивается осужденный Тургунбоев Собир Тургунбович, 1975 года рождения, который самовольно покинул участок колонии-поселения в микрорайоне Шакша города Уфы, — говорится в сообщении.

Ранее невероятный побег произошел в тюрьме под Лионом. 20-летний заключенный сбежал, спрятавшись в сумке освобождаемого сокамерника. Дерзкий план удался благодаря серии тюремных просчетов, что признала администрация. В настоящее время ведется расследование обстоятельств дерзкого побега и поиски сбежавшего преступника.

До этого сообщалось, что из тюрьмы в городе Таджура, расположенном к востоку от Триполи, сбежало большое количество заключенных. В результате ожесточенных столкновениях около и перед тюрьмой «Аль-Джудейда» произошла паника. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы. Их точное число неизвестно.