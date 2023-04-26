«Осторожно, Москва»: в Коломне обрушился корпус областной больницы

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в ходе работ по капитальному ремонту старого хирургического корпуса Коломенской областной больницы произошло обрушение межэтажных перекрытий и части фасада. По предварительным данным, в результате обрушения пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

В Коломне обрушилась стена корпуса хирургии ЦРБ, в здании производился ремонт. По предварительным данным, пострадавших нет, — сказано в публикации.

Отмечается, что после ремонта планировалось открыть Региональный сосудистый центр с неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Власти города инициировали проверку случившегося.

Ранее в торговом центре «Филион» на западе Москвы обрушился потолок. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. На видео из торгового центра видно, что место никак не огорожено, на полу лежат обломки конструкции. Рядом с аварийным участком проходят посетители — в кадре можно заметить женщину с двумя детьми. Причины обрушения выясняются.