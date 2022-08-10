Останки молодого человека обнаружили в лесу под Балашихой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В лесополосе рядом со станцией Железнодорожная на улице Магистральной под Балашихой грибники обнаружили останки молодого человека. На земле лежали кости, фрагменты одежды и фотография парня, сообщили местные жители изданию «Подмосковье сегодня».

На них наткнулась моя девушка Алла, которая с детьми отправилась в лес за грибами. Она и дети были в шоке, — поделился местный житель Александр.

По словам девушки, кости и череп лежали отдельно, рядом располагалась теплая черная куртка. Внутри она обнаружила удостоверение с фотографией парня, который, судя по всему, является погибшим. Недалеко от костей лежал предмет, похожий на патронаш патронами.

Все улики местная жительница сфотографировала и позвонила в полицию. На место находки приехала скорая, затем сотрудники ритуального агентства. Следственный комитет начал проверку.

Муж Аллы подозревает, что труп хотели спрятать, так как останки молодого человека были завалены ветками. По словам других балашихинцев, в то место, где были найдены кости, редко кто заходит, так как оно болотистое и труднопроходимое.

В ночь на 28 июля в подмосковной Балашихе произошла массовая драка. Конфликт на улице Брагина, который разгорелся после кражи прохожими телефонов у двух женщин, длился с трёх до пяти часов утра. За женщин вступились двое мужчин. В результате, словесная перепалка переросла в массовую драку с участием почти 15 человек.