В Балашихе ночью произошла массовая драка В Балашихе произошла массовая драка из-за кражи двух телефонов

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Массовая драка произошла в подмосковной Балашихе в ночь на 28 июля. Конфликт на улице Брагина, который разгорелся после кражи прохожими телефонов у двух женщин, длился с трёх до пяти часов утра, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что за женщин вступились несколько мужчин. Словесная перепалка в Подмосковье длилась недолго, она переросла в массовую драку с участием почти 15 человек. Участники конфликта били друг друга, даже когда на место приехали силовики.

РЕН ТВ разместил видео, пересланное местным жителем. Судя по кадрам, одному человеку стало плохо. Ему вызвали врачей. Всего в больницу попали, по некоторым данным, три человека.

Ранее массовая драка между подростками произошла в дагестанском городе Дербент. Три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них скончался. Установлено, что за несколько дней до инцидента двое молодых людей поссорились, позже они решили выяснить отношения при участии друзей.