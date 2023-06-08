Опубликованы спутниковые снимки из Херсонской области после затопления

Фото: MAXAR

Компания Maxar опубликовала спутниковые фотографии последствий затопления населенных пунктов в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. На снимках запечатлены город Алешки, село Крынки и село Корсунка. Заметно, что большая часть домов в населенных пунктах ушла под воду.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев позже сообщил, что около 100 жителей Новой Кахoвки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за cильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.

8 июня мэр сообщил, что пять человек погибли из-за подтоплений после разрушения ГЭС. По его словам, еще 41 человек пострадал.