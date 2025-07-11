Опубликованы кадры с похорон Старовойта в Санкт-Петербурге URA.RU представило кадры с похорон Старовойта в Санкт-Петербурге

В Сети появились кадры с похорон экс-главы Минтранса Романа Старовойта, передает URA.RU. Бывшего министра хоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что на место прибыли полицейские и большое количество журналистов. Официально прощание было намечено на 10:00 мск.

Ранее стало известно, что Старовойт после отставки оставил сообщение в рабочем чате с коллегами из Минтранса. Он написал, что работал на благо страны, и завершил послание словами «честь имею». После оглашения указа об отставке он обсудил ситуацию с одним из заместителей, который заметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и что в будущем есть надежда.

Отмечается, что прощание с бывшим министром в Москве посетила его бывшая жена Светлана. Также на церемонию в столичной Центральной клинической больнице прибыли дочери Старовойта — 15-летняя Анастасия и 18-летняя Ангелина.

Прощание со Старовойтом проходило с открытым гробом. Территория вокруг ЦКБ была оцеплена, в зал людей пускали по спискам. На траурной церемонии также присутствовала мать экс-министра. Женщина призналась, что не могла и представить, что будет хоронить сына.